Decine di incendi infuriano nel Canada occidentale e in California per l’ondata di caldo che ha visto le temperature raggiungere livelli record.

Circa mille persone sono state evacuate ieri nella provincia canadese della Columbia Britannica, quando un incendio ha bruciato il 90% della piccola città di Lytton, che ha stabilito un record nazionale per la temperatura più alta, raggiungendo i 49,6°C.

Gli esperti affermano che l’ondata di caldo è stata causata dalla crisi del cambiamento climatico globale e ha provocato quasi 500 morti in Canada e almeno 16 negli Stati Uniti.

Nel nord della California, le autorità hanno chiesto l’evacuazione di vaste aree di una contea dove un grave incendio ha bruciato circa 20.000 ettari ed è stato controllato solo per il 20% oggi, hanno riferito funzionari locali. L’incendio infuria da una settimana, dopo essere stato appiccato da un fulmine. Una dozzina di focolai diversi sono stati segnalati in tutta la California, che l’anno scorso è stata colpita da alcuni dei peggiori incendi della sua storia.

La Columbia Britannica ha registrato 62 nuovi incendi nelle ultime 24 ore, ha detto il primo ministro provinciale John Horgan in una conferenza stampa. «Non posso sottolineare abbastanza quanto sia estremo il rischio di incendio in questo momento in quasi ogni parte della Columbia britannica», ha detto Horgan.