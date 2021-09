Circa 1,5 milioni di inglesi riceveranno, la prossima settimana, l’invito per la somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid. Lo riporta il «Guardian» ricordando che hanno diritto al richiamo «booster» tutti gli over 50, gli anziani negli ospizi, gli operatori sanitari, le persone fragili over 16 in condizioni di salute a rischio e i badanti che assistono gli immunodepressi.