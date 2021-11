Iniziano i grandi giochi per la poltrona di Powell

La poltrona di Jerome Powell, una delle più potenti al mondo, è in bilico. In febbraio scade il mandato del sedicesimo presidente della Federal Reserve, nominato il 2 novembre 2017 da Donald Trump, che nell’occasione per la prima volta in quarant’anni negò un secondo mandato a Janet Yellen. E non è certo che l’attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden, abbia intenzione di riconfermarlo. Pur se forte di un corposo sostegno trasversale, conquistato anche grazie alla pronta risposta della Fed alla pandemia, Powell si ritrova spesso nel mirino delle ali più progressiste dei Democratici: quelle incarnate dal senatore Sherrod Brown e soprattutto della senatrice Elizabeth Warren, che di recente ha definito il numero uno della Fed un «leader fallimentare» che ha dato vita a una pericolosa «cultura...