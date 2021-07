È stata interamente dedicata alle schermaglie procedurali la prima udienza del processo per la gestione dei fondi della Segreteria di Stato, scandalo con addentellati anche svizzeri, svoltasi oggi nella Sala polifunzionale dei Musei Vaticani, allestita come Aula di Tribunale.

Le sette ore di udienza hanno visto la successione delle varie eccezioni e richieste della difesa, su cui comunque la Corte presieduta da Giuseppe Pignatone (a latere Venerando Marano e Carlo Bonzano) al termine si è riservata, dopo una camera di consiglio di un’ora e 20 minuti, in attesa di pronunciarsi anche sulle altre eventuali richieste che potranno presentarsi una volta che alle parti saranno consegnate anche le mancanti sezioni del fascicolo - che consta in tutto di 28 mila pagina -, i supporti informatici, le registrazioni degli interrogatori, eccepite oggi dalle difese dei 10 imputati.

Di questi in aula erano presenti solo in due: il cardinale Angelo Becciu e il suo ex segretario mons. Mauro Carlino, mentre altri sei (Enrico Crasso, Tommaso Di Ruzza, Cecilia Marogna, Raffaele Mincione, Nicola Squillace, Fabrizio Tirabassi) sono stati dichiarati contumaci, Gianluigi Torzi è impedito a partecipare perché fermato a Londra, e infine la posizione dell’ex presidente dell’Aif - Autorità per le informazioni finanziarie della Città del Vaticano - René Brülhart solo oggi è stata riunita al filone principale.