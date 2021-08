In Tennessee, invece, l’area più colpita è una zona rurale della contea di Humphreys, a circa 90 minuti da Nashville: l’acqua, riporta il New York Times, si è ritirata con la stessa velocità con cui è arrivata, lasciando dietro di sé uno spettacolo di morte e devastazione. Le case sono state letteralmente scagliate da parti opposte della strada, le auto portate via dalle correnti, i camion capovolti.

L’ondata d’acqua è arrivata sabato mattina, dopo che i torrenti sono stati travolti. La città di McEwen, tra le aree più colpite della contea di Humphreys, sabato ha registrato oltre 43 cm di pioggia, cifra che secondo il National Weather Service ha stabilito un record in tutto lo Stato per il livello di precipitazioni in ventiquattr’ore (il record precedente era di 34,5 cm nel 1982).

Nel nord della costa orientale USA, invece, si sta cercando di ripristinare la corrente a oltre 100 mila utenti dopo il passaggio della tempesta tropicale Henri. L’area più colpita è stata quella del Rhode Island, dove si sono registrati allagamenti, alberi abbattuti e linee elettriche interrotte, ma anche alcune zone di New Jersey e Connecticut. I meteorologi avvertono tuttavia che forti piogge e inondazioni improvvise potrebbero continuare a colpire parti del nord-est, e il National Weather Service ha emesso allerte per alcune parti di New York, New Jersey, Pennsylvania e New England. Solo lambita invece New York City, fatta eccezione per le precipitazioni record di sabato notte.