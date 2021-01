«Questa nuova alba negli Stati Uniti è un momento che abbiamo atteso a lungo. L’Europa è pronta per un nuovo inizio», ha affermato oggi la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando dell’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. «Dopo quattro lunghi anni, finalmente l’Europa avrà un amico alla Casa Bianca», ha sottolineato von der Leyen davanti alla plenaria del Parlamento europeo, aggiungendo che il cambio di guardia sarà «un messaggio di guarigione per una nazione ferita».

«Tra qualche ora Trump apparterrà alla storia, ma i suoi sostenitori rimangono» e «le immagini dell’assalto a Capitol Hill devono essere per noi un monito», ha indicato Ursula von der Leyen. «Noi europei non possiamo considerarci indenni» da ciò che è successo a Capitol Hill, «questo è quello che accade quando dalle parole si passa ai fatti e si costruisce una minaccia sulla base di disinformazione e fake news», ha sottolineato la presidente.

«L’Ue propone a Joe Biden un nuovo patto fondatore tra l’Europa e gli Stati Uniti, per un’Europa più forte, un’America più forte e per costruire insieme un mondo migliore», ha affermato Michel, intervenendo alla plenaria del Parlamento Ue. «Nel primo giorno del suo mandato, invito il presidente Biden in Europa per prendere parte a una riunione straordinaria del Consiglio europeo a Bruxelles che si possa tenere in parallelo a un vertice Nato», ha poi aggiunto il presidente del Consiglio europeo.