«Instabile e poco lucido»: gli USA valutano lo stato mentale di Putin

Per l’intelligence statunitense è diventata una priorità, dopo che vari esperti hanno notato come il comportamento del presidente russo sia diventato di recente «sempre più imprevedibile, erratico e irrazionale». Il problema di fondo è la difficoltà di ottenere informazioni di prima mano da un ambiente impenetrabile come il Cremlino e capire se si tratti di una instabilità reale o di una strategia per aumentare l’imprevedibilità e quindi il margine di manovra.