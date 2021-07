Instagram ha introdotto alcune modifiche pensate per rendere l’applicazione di condivisione di foto più sicura per i giovani. D’ora in poi, chiunque si iscriva al servizio e abbia meno di 18 anni (o 16 in alcuni paesi) avrà un account privato per impostazione predefinita, anche se l’opzione per passare a pubblico sarà sempre disponibile.