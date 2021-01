Una ex funzionaria pubblica è stata condannata a 43 anni e sei mesi di carcere per aver insultato la monarchia thailandese. Lo riferisce il Guardian. Si tratta della condanna più dura mai emessa in base alla rigorosa legge sulla lesa maestà del regno. La donna, 60.enne, è stata accusata di aver pubblicato delle clip audio su Facebook e YouTube con commenti ritenuti critici nei confronti della monarchia, secondo il gruppo Thai Lawyers for Human Rights. Inizialmente era stata annunciata una condanna a 87 anni, ma è stata dimezzata perché si è dichiarata colpevole.