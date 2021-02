Il ministero della Salute brasiliano ha annunciato che incontrerà la prossima settimana i rappresentanti dell’Istituto russo Gamaleya, produttore del vaccino anti Covid-19 Sputnik V, e del laboratorio indiano Bharat Biotech, fabbricante del vaccino Covaxin, per negoziare l’acquisto di 30 milioni di dosi. «La decisione di portare avanti i negoziati avviene dopo che l’Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa) ha autorizzato il nuovo protocollo semplificato per la concessione dell’uso emergenziale e temporaneo dei vaccini, dispensando la realizzazione degli studi di fase 3. L’aspettativa è di avere accesso ai vaccini già nel mese di febbraio», si legge in una nota del ministero brasiliano.