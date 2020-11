«Non ci sono indicazioni» che attori stranieri abbiano avuto successo nell’interferire con le elezioni 2020. Lo afferma Chad Wolf, il responsabile del Dipartimento della sicurezza nazionale, sottolineando comunque che le autorità restano in «allerta».

«Non abbiamo indicazioni su successi di attori stranieri nel compromettere o influenzare il voto in queste elezioni ma restiamo in allerta», dice Wolf spiegando che che il governo federale sta «utilizzando tutti gli strumenti disponibili per assicurare che gli americani votino e che il loro voto venga contato».