Il premier britannico Boris Johnson si è detto «ovviamente molto preoccupato» per la reputazione della BBC dopo il rapporto che ha denunciato come la storica intervista del 1995 di Martin Bashir alla principessa Diana sulla crisi matrimoniale con l’erede al trono Carlo fosse stata viziata dall’inganno.

Il governo - ha aggiunto il premier - confida che il servizio pubblico «adotti ogni passo necessario per assicurare che una cosa del genere non accada mai più». Ieri i principi William e Harry, figli di Carlo e Diana, hanno condannato la BBC e chiesto che l’intervista non venga più ritrasmessa in futuro.