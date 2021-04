In coincidenza con l’inizio del festività pasquali, l’aeroporto di Palma di Maiorca ha fatto registrare un vertiginoso aumento del numero di voli internazionali in arrivo, convertendosi di colpo nel secondo scalo aeroportuale di tutta la Spagna, dopo Madrid, per flusso di passeggeri. Un traffico aereo incanalato quasi esclusivamente sulle rotte che collegano l’isola di Maiorca con gli aeroporti della Germania di Angela Merkel, la cui recente decisione di depennare l’arcipelago delle Baleari dall’elenco delle destinazioni a rischio COVID-19, quelle caratterizzate da un maggiore rischio epidemiologico, ha scatenato una vera e propria caccia al biglietto da parte di migliaia di tedeschi, desideriosi di raggiungere una delle mete turistiche tradizionalmente più ambita dai vacanzieri del Nord Europa....