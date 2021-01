Donald Trump, in un video di addio, afferma di essere stato il primo presidente da decenni a chiudere il suo mandato senza guerre e rivendica la sua durezza contro la Cina che è servita - spiega - a mettere mai come prima il mondo insieme nel contrastare Pechino. Il presidente uscente ha fra le altre cose invitato l’America a pregare per il successo dell’amministrazione Biden. «Mentre mi preparo a passare il potere a una nuova amministrazione, a mezzogiorno di domani, voglio che sappiate che il movimento che abbiamo avviato è solo all’inizio», ha detto. Tornando ai fatti recenti, ha poi dichiarato: «Tutti gli americani sono rimasti sconvolti dall’assalto al nostro Congresso. La violenza politica è un attacco a chiunque ami l’America e non può essere mai tollerata».