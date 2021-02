Sì, Perseverance è su Marte. Ha superato i famosi sette minuti di terrore e, come da programma, si è posato dolcemente sul cratere Jezero. Cercherà tracce di vita passata, raccoglierà campioni del suolo, ci dirà insomma di più sul pianeta rosso. Anche nell’ottica di una possibile, futura missione umana. Lavorerà, appunto, con perseveranza. La stessa messa in campo dal Jet Propulsion Laboratory del California Institute of Technology, per tutti JPL, centro federale affiliato alla NASA dove questo gioiellino è stato concepito, costruito e testato. E dove, per un anno, ha lavorato un ingegnere ticinese. Proprio così: Filippo Kusch è stato a strettissimo contatto con il team che ha lavorato al progetto. E, come tutti, giovedì sera ha esultato mentre seguiva in streaming il cosiddetto ammartaggio....