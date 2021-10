Alessandro Rossi è un giramondo che si è fermato alle Fiji per amore di Avi, sua moglie. Questo ticinese dalle molte vite è stato liutaio, istruttore subacqueo, operatore turistico e ora si dedica alla salvaguardia e riproduzione dei coralli.

Tra i personaggi che lo hanno incoraggiato nella sua attività c’è Jean-Michel Cousteau, esploratore e documentarista oceanografico, che è stato ospite nella sua casa vicino a Savusavu. L’impegno per l’ambiente e la coscienza ecologica sono alla base della vita della famiglia Rossi sull’isola di Vanua Levu tra buone pratiche sulla raccolta differenziata e salvaguardia della barriera corallina, un variopinto gioiello del mare a sostegno delle altre specie. Alessandro ha un sogno nel cassetto, anzi due; far crescere il suo progetto «Coral for life» e portare...