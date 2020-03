New York si è fermata. La città che non dorme mai, da domenica, è in pausa. L’annuncio era stato dato dal governatore dello Stato Andrew Cuomo. Troppi i contagi, troppo alto il rischio che il coronavirus divori la Grande Mela. «Ma noi non abbiamo paura» ci dice Matteo Rossi, 36 anni, ticinese di nascita e newyorkese d’adozione.

Quando Matteo ci risponde, dall’altro capo del telefono si sente la voce di un bambino. È suo figlio. «Ha quasi tre anni» spiega il nostro interlocutore. «Mia moglie Natasha aspetta il secondo, arriverà a giugno». Congratulazioni. «Speriamo bene, questa storia del virus ci ha messo un po’ di ansia». Già. Tanto più che i coniugi Rossi sono bloccati in casa, come l’intera città del resto. «E non è facile lavorare, dare retta ad un bimbo piccolo e allo stesso tempo prepararsi...