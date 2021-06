Nessuna svolta per ora fra Ue e Regno Unito nella tornata di colloqui sull’attuazione del protocollo relativo all’Irlanda del Nord allegato all’accordo post Brexit svoltisi oggi a Londra fra la delegazione del governo di Boris Johnson guidato dal ministro David Frost e quella di Bruxelles capeggiata dal vicepresidente della Commissione Maros Sefcovic.

Lo ha annunciato lo stesso lord Frost, mentre dagli Usa rimbalzano, in vista dell’imminente vertice G7 in Cornovaglia, la preoccupazione e l’invito alle due le parti a negoziare del presidente Joe Biden.

Frost ha precisato che la discussione è stata «franca e onesta», ma che non sono stati risolti i nodi sui controlli delle merci al confine interno fra Ulster e resto del Regno che l’Ue pretende siano rispettati in base alle intese raggiunte per preservare l’integrità del mercato unico europeo garantendo al contempo il mantenimento della frontiera aperta fra Belfast e Dublino come previsto fin dalla storica pace del Venerdì Santo 1998.

Londra continua in larga parte a non attuare i controlli, invocando una interpretazione non rigida degli accordi per non imporre «disagi insostenibili» alla popolazione sul transito all’interno del territorio britannico di prodotti come le salsicce, la carne refrigerata o anche i medicinali.

Il ministro di Boris Johnson ha insistito a conclusione dell’incontro nell’additare l’approccio «estremamente purista» e burocratico imputato all’Ue. Ma ha assicurato che il suo governo intende continuare a trattare alla ricerca di soluzioni pratiche condivise, pur senza escludere a priori in caso di fallimento definitivo dei negoziati il ricorso all’articolo 16, ossia alla clausola di salvaguardia da un’applicazione non in buona fede dell’accordo.

Bruxelles da parte sua accusa Londra di violare parte delle intese sottoscritte solo sei mesi fa, mentre assicura di aver proposto soluzioni che sono state respinte, nega di essere rigida e ribadisce tuttavia che «i patti vanno rispettati». Riservandosi l’arma di sanzioni o ritorsioni dopo aver già preannunciato un’azione legale.

Una sollecitazione a entrambi gli alleati a trattare arriva intanto dal presidente americano (d’origine irlandese) Biden, che alla vigilia del G7 a presidenza britannica in cui si appresa a incontrare sia Johnson sia i vertici Ue, ha fatto sapere per bocca del consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan di essere «profondamente preoccupato» sui rischi di tensioni in Irlanda del Nord . E di ritenere nodale che non venga «messo in pericolo» l’accordo di pace del Venerdì Santo.

