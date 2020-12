«A luglio ci siamo trovati d’accordo su un sostanzioso piano di Recovery» e «tutti gli Stati membri si sono impegnati sullo stato diritto come valore essenziale per l’Unione. Sarebbe irresponsabile ritardare ulteriormente questo sostegno essenziale per i nostri cittadini, abbiamo bisogno di sbloccare rapidamente il sostegno finanziario che è fondamentale per molti stati membri». Lo ha detto il ministro degli Affari europei tedesco e presidente di turno del Consiglio UE, Michael Roth, prima della videoconferenza Affari generali.