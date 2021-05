Il capo dell’organizzazione dei Paesi arabi ha sostenuto che l’attuale situazione si è creata «a causa delle violazioni israeliane a Gerusalemme e della tolleranza del governo per gli estremisti ebrei ostili a palestinesi e arabi» e ha «invitato la comunità internazionale a operare immediatamente per fermare questa aggressione israeliana contro Gerusalemme, Gaza e tutti i territori palestinesi occupati».

Il comunicato della Lega araba ricorda che oggi si tiene in video-conferenza una riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi della Lega araba per esaminare gli ultimi sviluppi della situazione a Gerusalemme.

Nuova condanna dalla Turchia delle azioni delle forze israeliane a Gerusalemme est e Gaza. Mentre il presidente Recep Tayyip Erdogan ha proseguito nelle scorse ore i suoi contatti diplomatici con i leader del mondo islamico per cercare una mobilitazione congiunta - le ultime telefonate con il re Abdullah II di Giordania e l’emiro del Kuwait, Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah -, il ministero degli Esteri di Ankara fa sapere di essere impegnato nel tentativo di «ridurre la tensione nella regione e porre fine all’atteggiamento aggressivo di Israele» attraverso contatti diplomatici in Medio Oriente ed Europa.

«Condanniamo con forza i raid aerei lanciati da Israele nella Striscia di Gaza, che hanno provocato la morte di persone innocenti, compresi bambini», scrive stamani in una nota il ministero turco, secondo cui «è evidente che le politiche aggressive e provocatorie di Israele non contribuiranno agli sforzi per porre fine alla violenza in Medio Oriente e assicurare che il dialogo e la riconciliazione prevalgano».