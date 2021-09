Isolato un anticorpo ultrapotente efficace contro la Delta

L’anticorpo riconosce e lega la proteina spike in modo diverso ed è forse per questo che è più potente, spiegano gli autori del lavoro. Per lo stesso motivo, concludono, l’anticorpo potrebbe rimanere efficace anche contro nuove varianti del coronavirus, proprio perché è più improbabile che il SARS-CoV-2 riesca a mutare per sfuggire a un anticorpo che non ha mai incontrato prima.