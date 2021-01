«L’obiettivo di Israele è di riuscire a vaccinare il settanta per cento della popolazione entro i prossimi mesi di marzo o aprile». Lo ha affermato ieri il responsabile delle relazioni estere del ministero della Sanità Asher Salmon, in un webinar di aggiornamento sulla campagna di vaccinazione in corso nello Stato mediorientale (in collaborazione con l’Ambasciata israeliana a Berna). Una campagna, ha spiegato, che è partita subito con il vento in poppa e che può contare su un’infrastruttura sanitaria delle più efficienti come pure su un sistema d’informazione digitalizzato. «Gli appuntamenti per le vaccinazioni si possono prendere tramite un’app e un call center affidato a specialisti fornisce indicazioni sulla pandemia e chiarisce i dubbi».