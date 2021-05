Ormai è guerra tra Israele e Hamas. Il movimento islamista ha annunciato nella notte il lancio di altri 110 razzi su Tel Aviv e altri 100 sul sud dello Stato ebraico, a Beersheva. Cinque gli israeliani morti da lunedì per i razzi lanciati dalla Striscia di Gaza, tra cui due stamani a Lod; almeno 35 i palestinesi uccisi nei raid di Israele sull’enclave palestinese, tra cui 10 bambini. Tra loro ci sono anche due dirigenti militari di Hamas: il comandante di brigata a Khan Yunes (a sud di Gaza) Rafah Salameh e il capo dell’intelligence militare Muhammed Yazuri. In un attacco precedente altri due dirigenti avevano perso la vita. I razzi di Hamas hanno colpito un oleodotto ad Ashkelon, provocando un vasto incendio. A Tel Aviv le sirene d’allarme sono risuonate a lungo e ieri sera l’aeroporto Ben Gurion è stato chiuso per circa un’ora. In mattinata gli attacchi allo scalo Ben Gurion sono rirpesi. Oggi è in programma un incontro urgente del Consiglio di sicurezza dell’Onu.