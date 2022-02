«L’accettazione di Israele come osservatore nell’Unione Africana è un chiaro interesse per tutti noi: per Israele, per l’Unione e per i suoi membri». Lo ha detto il ministero degli Esteri di Israele, dopo aver ricordato che l’organizzazione ha «respinto i tentativi di Algeria e Sudafrica di revocare l’accettazione di Israele come osservatore dell’organismo e ha deciso di stabilire un comitato per proseguire le consultazioni sul tema» in un prossimo summit nel 2023.