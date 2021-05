Nel sesto giorno di attacchi aerei israeliani consecutivi sulla Striscia di Gaza il ministero della sanità di Hamas ha detto che il numero aggiornato dei morti è di 139 persone, fra cui 39 bambini. I feriti sono stimati in mille.

L’Egitto in soccorso a Gaza

L’Egitto intanto ha aperto oggi il valico di Rafah, il proprio confine terrestre con Gaza, e ha inviato dieci ambulanze all’enclave palestinese per evacuare e curare nei propri ospedali palestinesi feriti nei bombardamenti israeliani. Lo ha riferito all’Afp una fonte medica egiziana.

Il valico di Rafah è l’unico passaggio dalla Striscia al mondo esterno che non sia controllato da Israele. Un funzionario della sicurezza al confine ha detto che la decisione è «eccezionale» perché il valico di solito rimane chiuso durante i giorni festivi, compresi i tre giorni di festa musulmana di fine Ramadan, l’Eid al-Fitr, iniziata mercoledì sera.

Gaza: colpito grattacielo al-Jala, sede di Associated Press

«Siamo sconvolti e inorriditi»: così in una nota la Associated Press commenta l’attacco a Gaza City con cui Israele ha distrutto un intero edificio che ospitava molti media internazionali, tra cui l’ufficio dell’agenzia di stampa americana.

«Questo episodio rappresenta uno sviluppo incredibilmente inquietante della situazione», afferma il numero uno dell’AP, Gary Pruitt. «Abbiamo evitato per un soffio la perdita di vite umane», aggiunge, sottolineando come ora «il mondo sarà meno informato su quello che accade a Gaza». Nell’edificio distrutto c’era anche l’ufficio di Gaza di Al Jazeera.

Netanyahu a Biden, facciamo tutto per non colpire innocenti

Israele «fa tutto il possibile per evitare di colpire persone non coinvolte». Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in una conversazione telefonica con il presidente Usa Joe Biden.