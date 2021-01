Nel webinar, organizzato tramite il ministero degli Affari esteri, è intervenuta Sarah Weiss Maudi, consulente legale ed esperta di antiterrorismo nello stesso organismo internazionale. Le difficoltà per Israele, ha spiegato, si sono poste già da anni sul piano istituzionale, per esempio per quanto riguarda le dinamiche del sistema di voto. I Paesi, infatti, votano in gruppi, e passi avanti si sono fatti soltanto dopo l’anno 2000 con l’intervento dell’ambasciatore americano Richard Holbrooke, il quale invitò Israele a far parte del gruppo Europa occidentale e altri Stati (WEOG), ampliandone così la possibilità di dialogo in ambito multilaterale, mentre con determinate nazioni i rapporti (non solo in ambito regionale) erano già avanzati sul piano bilaterale.