Israele, forgiata una coalizione: Netanyahu fuori dai giochi

(Aggiornato alle 22.58) Più di due mesi dopo le elezioni parlamentari in Israele, il leader dell’opposizione in carica Jair Lapid ha forgiato una coalizione. «Il nuovo Governo farà tutto il possibile per unire tutte le componenti della società israeliana»: ha assicurato al Capo dello Stato Reuven Rivlin il leader centrista Yair Lapid. «Il nostro impegno - ha aggiunto - è di metterci al servizio di tutti i cittadini di Israele, inclusi quanti non sostengono questo governo». Con un riferimento ai forti attacchi provenienti dalla destra nazionalista, Lapid ha assicurato: «Ci impegniamo a rispettare quanti ci oppongono». Lapid ha poi informato Rivlin che intende sottoporre il nuovo governo alla approvazione della Knesset il più presto possibile.