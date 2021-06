Israele è stato tra i Paesi più rapidi a vaccinare contro la COVID-19, ma «il successivo allentamento delle misure di protezione è arrivato troppo presto» ha affermato l’epidemiologo Andreas Cerny in un’intervista alla «SonntagsZeitung». «Dovremmo imparare da questo», ha avvertito Cerny. «Le riaperture in Israele sono state precoci e troppo estese con una copertura vaccinale del 60%», ha detto l’epidemiologo. Il 15 giugno il Paese aveva abolito l’obbligo della mascherina al chiuso, ma dopo aver assistito a una rapida impennata dei casi, è tornato rapidamente sui propri passi: lunedì, per la prima volta da aprile, più di 100 nuove infezioni di COVID-19 sono state rilevate in Israele in un giorno. Immediata la decisione di reintrodurre la mascherina.