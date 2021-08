Il tasso di infezione di Covid registrato ieri in Israele è stato del 7,81%, il più elevato da febbraio. Si tratta, ha spiegato il ministero della sanità, di 6.576 casi positivi registrati ieri su circa 90 mila tamponi. I malati gravi sono 731, e di essi 200 versano in condizioni critiche. Il numero dei decessi ha raggiunto la cifra di 6.990.

Ieri, in un ulteriore tentativo di contenere la pandemia, le autorità sanitarie hanno autorizzato la somministrazione di una terza dose di vaccino Pfizer a quanti, dai 12 anni in su, abbiano ricevuto le prime due oltre sei mesi fa. In un mese, oltre due milioni di israeliani hanno già ottenuto la terza dose.