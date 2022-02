L’accordo del 2015 aveva una durata «di 10 anni, mentre adesso si parla di 2 anni e mezzo. Il che vuol dire che limitazioni al programma nucleare iraniano termineranno per la maggior parte nel 2025», ha precisato Bennett, secondo cui «se il mondo lo sottoscriverà senza spostare la scadenza si tratterà di una intesa che dà respiro solo per due anni e mezzo. Dopo di che l’Iran potrà sviluppare centrifughe avanzate senza limitazioni».

In cambio dell’intesa «gli iraniani riceveranno subito decine di miliardi di dollari e la rimozione di sanzioni» ha detto sottolineando, nel corso dalla riunione domenicale del governo a Gerusalemme, che «questi fondi in definitiva sono destinati a fomentare terrorismo nella regione, cosa che metterà in pericolo anche le forze Usa».