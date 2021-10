L’indagine, hanno riferito i media, ha coinvolto 728.321 persone immunizzate con il booster in rapporto a un gruppo simile come numero vaccinate con 2 dosi almeno 5 mesi prima. Secondo lo stesso studio la percentuale sale al 93% nel prevenire il ricovero in ospedale: sono stati registrati 231 casi nel secondo gruppo contro i 29 del primo campione.

Lo studio si è svolto tra la fine di luglio e il 23 settembre e ha mostrato anche differenze importanti, per ospedalizzazione e numero di morti, tra chi ha avuto le due dosi e chi non è stato per nulla vaccinato. «I risultati hanno dimostrato in maniera molto convincente che la terza dose del vaccino - ha detto Ran Balicer, capo dell’ufficio innovazione della Clalit, citato dai media - è estremamente efficace».