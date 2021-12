Dopo aver ricordato che l’arrivo della variante Omicron ha portato ad un cambiamento delle regole di ingresso in Israele, «come hanno fatto molti altri Paesi», Hayat ha sottolineato che il governo ha istituito un ‘Comitato per le eccezioni’ «che si occupa ogni giorno di centinaia di richieste e che le esamina senza pregiudizi o discriminazioni di razza o religione». Nei giorni scorsi, ha proseguito Hayat, questo comitato «ha rilasciato numerosi permessi, sia ad ebrei sia a cristiani.

Alcune delle richieste approvate erano quelle che provenivano dalle autorità ecclesiastiche in Israele, compresi permessi per l’ingresso di sacerdoti nel Paese per le imminenti festività cristiane». Israele - ha quindi sottolineato il portavoce degli esteri - «ha una politica delle ‘porte aperte’ che consente ai leader della Chiesa di discutere con i funzionari e con le autorità competenti del governo una serie di questioni, compresi i preparativi per il Natale».

«Il governo israeliano - ha concluso - è attualmente impegnato in preparativi speciali per il Natale, per gli eventi e per le sue cerimonie concomitanti al fine di consentire l’accesso ai Luoghi Santi per i fedeli, garantendo nel contempo la loro salute e sicurezza».