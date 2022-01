Sempre oggi entrano in vigore nuove norme per le scuole: un vaccinato deve restare a casa dopo un contatto con un positivo fino a che un semplice tampone antigenico non dia un risultato negativa. Per i positivi c’è invece una quarantena di 10 giorni. In Israele è in atto per tutti gli over 60 la quarta vaccinazione che ha riguardato finora oltre 200mila persone. Il premier Naftali Bennett ha convocato per martedì prossimo una riunione del governo dedicata alla situazione sanitaria.