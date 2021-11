La compagnia aerea ITA Airways e TAP Air Portugal hanno firmato un accordo di codeshare che collega Italia e Portogallo attraverso i network di entrambe le compagnie aeree. Lo annuncia una nota di ITA Airways in cui viene specificato che grazie a questa partnership commerciale operativa da oggi «la compagnia amplierà la propria offerta commerciale in Portogallo, incrementando e sviluppando nuovi flussi di traffico leisure e business.»

«Oggi comincia la nostra partnership di code share con TAP Air Portugal , segnando un passo in avanti nella nostra strategia commerciale di stringere sempre più accordi con le maggiori compagnie internazionali - ha dichiarato Emiliana Limosani Chief Commercial Office di ITA Airways - TAP Air Portugal per noi è la porta di accesso verso il Portogallo, paese meraviglioso e ricco di opportunità di sviluppo per il nostro traffico business e per i viaggi leisure. Sono sicura che grazie a questa partnership daremo ai nostri passeggeri un valore aggiunto nella scelta della destinazione da raggiungere.»