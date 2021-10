Ita potrà chiamarsi Alitalia

Il marchio Alitalia non andrà perduto. Lo ha acquistato, per 90 milioni e dopo la fine della procedura di offerta pubblica avente per oggetto proprio il marchio Alitalia Spa e il dominio internet dell’oramai ex compagnia di bandiera italiana, il nuovo vettore Ita. Si è quindi chiusa, sul filo di lana, la vicenda dello storico logo dell’ex compagnia. Ita non dovrà né trovare un nuovo marchio né riverniciare gli aerei: potrà continuare a usare la A tricolore che richiama l’impennaggio, logo creato nel 1969 dall’agenzia Landor di San Francisco. La cifra con cui Ita si è assicurato il vecchio marchio, va da sé, è decisamente più bassa rispetto ai 290 milioni di euro della base d’asta.