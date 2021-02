Italia; 12’956 nuovi casi, 336 le vittime

Il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia sono 2’128, 12 in meno rispetto a ieri nonostante i 155 nuovi ingressi. Sono 19’280 (-232 rispetto a ieri) i pazienti ricoverati con sintomi. Le vittime totali del coronavirus ad oggi nella vicina Penisola sono 92’338. La Valle d’Aosta è l’unica regione a non registrare vittime oggi.

In Lombardia oltre 1800 positivi

Sono 1’849 i nuovi positivi in Lombardia a fronte di 36’317 tamponi effettuati, con un rapporto del 5%. Crescono di 8 i ricoveri in terapia intensiva, che sono 371, e di 11 quelli in altri reparti, arrivati a 3’564. E sono 39 i decessi, per un totale da inizio pandemia di 27’598 nella sola Lombardia.