Sono salite a 26’644 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 260 in un giorno. E’ il dato più basso registrato da oltre 40 giorni: il 15 marzo, infatti, ci furono 368 morti in 24 ore mentre il giorno prima se ne registrarono 175.

Questa sera, alle 20.20 è inoltre previsto un intervento di Giuseppe Conte riguardo alla fase 2: stando alle anticipazioni, sono previsti un sì alla possibilità di visitare i parenti ma no alle riunioni di famiglia, conferma del divieto di spostamento tra le Regioni, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Queste alcune delle novità che dovrebbero essere introdotte con il nuovo decreto a partire dal 4 maggio. Ancora aperta la discussione sulla possibilità di consentire o meno di raggiungere le seconde case. Si parla inoltre di mezzi più frequenti nelle ore di punta, adesivi per segnalare le distanze corrette e obbligo di mascherina per salire a bordo, sono tra le linee guida che, proposte dal ministro dei Trasporti Paola De Micheli, verranno allegate al decreto sulle riaperture.