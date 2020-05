Esiste una quota ulteriore di circa altri 11’600 decessi per la quale, si legge nel rapporto, «possiamo, con i dati oggi a disposizione, soltanto ipotizzare tre possibili cause: una ulteriore mortalità associata a covid-19 (decessi in cui non è stato eseguito il tampone), una mortalità indiretta correlata a covid-19 (decessi da disfunzioni di organi quali cuore o reni, probabili conseguenze della malattia scatenata dal virus in persone non testate) e, infine, una quota di mortalità indiretta non correlata al virus ma causata dalla crisi del sistema ospedaliero e dal timore di recarsi in ospedale nelle aree maggiormente affette.