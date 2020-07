Sono 192 i nuovi positivi di coronavirus, in diminuzione rispetto a sabato quando erano stati 235. Di questi, 98 casi sono in Lombardia, il 51,04% dei dati in Italia. Il numero totale dei casi sale così a 241.611. Le vittime nelle ultime 24 ore sono 7: si tratta del dato più basso da inizio epidemia (insieme a quello del 29 giugno). I morti salgono così a 34.861, secondo i dati del Ministero della Salute.