Dal primo giugno in Italia i ristoranti e i bar potranno aprire a pranzo e a cena anche al chiuso. È l’orientamento emerso, a quanto si apprende da più fonti di governo, dalla cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi.

Sempre da inizio giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno zona bianca. E, con questo trend di contagi, dal 7 giugno anche Abruzzo, Veneto e Liguria entreranno in zona bianca. In tali regioni valgono solo le regole di comportamento (mascherina, distanziamenti) e non c’è quindi coprifuoco.