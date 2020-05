Il ministro britannico della Sanità, Matt Hancock, ha riconosciuto oggi come una tragedia il bilancio di morti da coronavirus nel Regno Unito, diventato ieri il primo Paese europeo in cifra assoluta, ma ha notato che vi sono Paesi con tassi di letalità superiore e popolazione meno numerosa, «e questo conta». Mentre ha affermato che «Spagna e Italia non includono nei loro dati alcuni decessi al di fuori degli ospedali».