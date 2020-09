Il vaccino dovrebbe essere gratuito e le prime dosi, circa 2 o 3 milioni, che potrebbero arrivare anche entro fine anno, verranno destinate prima agli operatori sanitari e agli anziani con patologie, in particolare nelle RSA. Lo dice il ministro della Salute Speranza in un’intervista in apertura di prima pagina al «Corriere della Sera». Nonostante la crescita del numero di contagi, il ministro esclude si debba ricorrere a un nuovo lockdown e ribadisce che ci sono tutte le condizioni di una riapertura in sicurezza della scuola. E invita a smetterla con la ‘campagna elettorale’ su questo tema.