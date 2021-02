Se la ricerca di una maggioranza non è più nei pensieri del professore, i nodi da sciogliere non mancano, dalla definizione del programma alla formazione della squadra di governo.

Partiti che in alcuni casi si ritroveranno per la prima volta a governare insieme, come nel caso del Partito democratico (Pd) e della Lega, e di Forza Italia (Fi) insieme al MoVimento 5 Stelle (M5s). Tutti dichiarano di non mettere veti e di essere pronti alla collaborazione, ma fondamentale sarà l’indirizzo che darà il premier incaricato. Che potrebbe sciogliere la riserva al presidente della Repubblica Sergio Mattarella già domani sera o mercoledì per giurare, nelle migliore delle scalette, entro venerdì 12 febbraio.