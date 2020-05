Le vittime per coronavirus in Italia sono salite a 30’395, con un incremento di 194 in un giorno. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Ieri l’aumento dei morti era stato di 243 unità.

Calano ricoveri e decessi da Covid-19 in Lombardia, dove sono scese di 70 unità rispetto a ieri le persone in terapia intensiva, arrivate a 330 e dove si sono registrate 85 nuove morti, per un totale di 14’924 vittime. I casi positivi sono 81’225, 502 nuovi rispetto a ieri. Sono meno anche i ricoverati non in terapia intensiva: 5’535 in tutto, 167 meno di ieri. Il numero di tamponi effettuati è arrivato a 477’765 e ieri ne sono stati fatti 11’478.