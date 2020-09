Italia, netto aumento dei contagi

(Aggiornato alle 21.07) In Italia sempre più contagi, con il virus che torna a colpire soprattutto le persone oltre i 50 anni. E la curva dei nuovi malati sale vertiginosamente: 1.907 casi in più nelle ultime 24 ore in Italia dove - secondo l’Istituto Superiore di Sanità - si osserva un «lento e progressivo peggioramento dell’epidemia di SARS-Cov-2».

L’Rt ora si pone di poco al di sopra di 1. Tutto lo scenario carica il suo peso sugli ospedali: in quasi tutte le regioni vengono occupati sempre più posti letto per il Covid, sia in area medica, con aumenti dal 2 al 4% rispetto a un mese fa, che in terapia intensiva, dall’1% al 2%, con valori superiori al 5% per alcuni territori, ma «sebbene non siano ancora stati identificati segnali di sovraccarico dei servizi sanitari assistenziali - si legge nel report - la tendenza osservata potrebbe riflettersi in un maggiore impegno».