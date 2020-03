Sono complessivamente 26.062 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a lunedì di 2.989. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 31.506. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.

Le vittime sono 2.503, con un incremento rispetto a ieri di 345. Ieri l’aumento era stato di 349.

I malati ricoverati in terapia intensiva sono 2.060, 209 in più rispetto a ieri, mentre 12.894 persone sono ricoverate con sintomi e 11.108 sono in isolamento domiciliare.

Le persone guarite sono 2.941, 192 in più di ieri. Ieri il dato giornaliero sui guariti era di 414.

I tamponi complessivi sono 148.657.

Dati regionali

Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 12.095 i malati in Lombardia (1.234 in più di ieri), 3.404 in Emilia Romagna (+316), 2.488 in Veneto (+214), 1.764 in Piemonte (+359), 1.302 nelle Marche (+117), 1.024 in Toscana (+183), 661 In Liguria (+86), 550 nel Lazio (+78), 423 in Campania (+60), 347 in Friuli Venezia Giulia (+1), 368 in Trentino (+1), 282 in provincia di Bolzano (+47), 320 in Puglia (+108), 226 in Sicilia (+23), 216 in Abruzzo (+51), 192 in Umbria (+33), 19 in Molise (+4), 115 in Sardegna (+10), 134 in Valle d’Aosta (+31), 112 in Calabria (+25), 20 in Basilicata (+8).

Quanto alle vittime, se ne registrano 1.640 in Lombardia (+220), 393 in Emilia Romagna, (+47), 80 in Veneto (+11), 133 in Piemonte (+22), 69 nelle Marche (+12), 17 in Toscana (+3), 60 in Liguria (+10), 9 in Campania (+0), 23 Lazio (+4), 30 in Friuli Venezia Giulia (+8), 18 in Puglia (+2), 8 in provincia di Bolzano (+2), 3 in Sicilia (+1), 6 in Abruzzo (+2), uno in Umbria (+0) 2 in Valle d’Aosta (+0), 7 in Trentino (+1), uno in Calabria (+0), 2 in Sardegna (+0), uno in Molise (+0).

©CdT.ch - Riproduzione riservata