L’Italia diventa arancione, con sole 4 Regioni in rosso, tra cui la Sardegna, che solo un mese fa era l’unica zona bianca del Paese. La Penisola inizia a rivedere la ripartenza, anche se, con 17 mila casi e 460 morti in 24 ore (dati di ieri), è ancora presto per allentare le misure restrittive. «Le chiusure e le aree rosse - conferma il ministro della Salute Roberto Speranza, citato dall’ANSA - stanno portando i primi risultati ma il contesto è ancora molto complicato e dobbiamo essere molto prudenti». Da lunedì, dunque, Calabria, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana si andranno ad aggiungere ad Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Umbria, Veneto, provincia di Bolzano e di Trento in zona arancione. Riapriranno i negozi e si potrà circolare all’interno del Comune di residenza. Sarà inoltre possibile, una sola volta al giorno, andare a trovare amici o parenti nel Comune in massimo due persone oltre ai minori di 14 anni conviventi. Novità anche per la scuola: torneranno in classe gli studenti della seconda e terza media mentre per quelli delle scuole superiori la didattica in presenza deve essere garantita almeno al 50%. Restano, invece, in zona rossa 11,4 milioni di italiani: quelli che vivono in Campania, Puglia, Valle d’Aosta e Sardegna. In Toscana, che passa in arancione, restano in zona rossa diverse province.