Con l’entrata in vigore da oggi, 1 settembre, dell’obbligo del green pass per bus, aerei, treni a lunga percorrenza, scuola e università in Italia, i contrari al vaccino hanno deciso di organizzare delle manifestazioni per bloccare la partenza dei treni. Le forze dell’ordine stanno presidiando oltre 50 stazioni ferroviarie, ma il Viminale teme che vengano prese di mira anche quelle di metropolitane e bus. La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha garantito che «non saranno ammesse illegalità» e condanna «gli attacchi mossi con toni inaccettabili sulla rete contro esponenti del Governo, politici, medici e giornalisti in relazione al green pass e alle misure di contenimento della diffusione della COVID-19». Dal canto suo, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo in streaming al Festival dell’Unità di Firenze a proposito delle manifestazioni No Vax annunciate per oggi, ha affermato che «quando domani (oggi, ndr) qualcuno proverà a bloccare la possibilità di muoversi con treni e mezzi pubblici, quello non è reprimere la libertà di milioni di italiani che vogliono usare i trasporti pubblici?».