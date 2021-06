Italia: stop alla mascherina all’aperto forse già da inizio luglio

Sono uno dei simboli della pandemia di COVID-19. Chirurgiche o di stoffa, siamo ormai abituati a vederle nei negozi, sui mezzi pubblici, negli uffici, sul posto di lavoro. All’esterno, in Svizzera, si spostano sotto al mento o direttamente sul gomito. Ma non appena si supera il confine, in Italia è obbligatorio indossarla correttamente coprendo naso e bocca anche all’aria aperta. Un dettaglio che, anche in vista delle vacanze, non è da dimenticare. Ma qualcosa potrebbe presto cambiare.

Da domani quasi tutta l’Italia (a eccezione della Valle d’Aosta) sarà in zona bianca (e senza coprifuoco). E (anche in considerazione di provvedimenti simili annunciati in altre nazioni europee) è emersa la necessità di «stabilire modalità e termini della permanenza dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie all’aperto», come riferiscono i media d’oltre confine. Il ministro della Salute, seguendo le indicazioni del premier, ha chiesto il parere degli scienziati. Il Comitato tecnico scientifico si riunirà pertanto la prossima settimana, per poi fornire una risposta al Governo. Ma ci sono già delle possibili date.

La speranza è che si possa eliminare la mascherina all’aperto (quando non risulta impossibile mantenere le distanze e non vi sono rischi di assembramento) già dal 5 luglio. Ma pare che il provvedimento non dovrebbe arrivare dopo il 12. L’ostacolo principale è la diffusione delle varianti, soprattutto la Delta (ex «indiana») che preoccupa un po’ tutta Europa e che ha portato proprio l’Italia a introdurre «da un giorno all’altro» una mini-quarantena di cinque giorni e l’obbligo di sottoporsi al tampone per le persone provenienti dal Regno Unito.

Gli esperti dovranno confrontarsi ed esprimersi anche sull’eventuale riapertura delle discoteche (con green pass), su cui si sono riservati ulteriori approfondimenti.

