In Italia il divieto di spostamento tra le regioni viene prorogato fino al 25 febbraio e altre 3 regioni e una provincia autonoma da domenica passano da gialle passano ad arancione.

Gli ultimi atti formali del governo Conte bis sono il decreto legge che proroga il blocco della mobilità e le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza che determinano il cambio di colore in quei territori dove il contagio è più diffuso: sarà d’ora in avanti Mario Draghi a decidere quale sia la linea da adottare per contrastare la nuova avanzata del Covid, con le varianti del virus sempre più diffuse in tutto il paese.

Il Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto di proroga è durato poco meno di mezz’ora. Un testo di 3 soli articoli in cui si stabilisce che «dal 16 al 25 febbraio sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrate e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome» fatti salvi gli spostamenti per «comprovate esigenze» di lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute.

Sarà inoltre sempre possibile raggiungere la propria abitazione, residenza o domicilio, comprese le seconde case, se di proprietà o con un contratto d’affitto lungo precedente al 14 gennaio.

Il governo uscente ha scelto quindi la linea del decreto ponte, evitando di far scadere un divieto ritenuto dai tecnici fondamentale per evitare il diffondersi dei contagi e la circolazione delle varianti, e allo stesso tempo prorogando lo stop agli spostamenti per una decina di giorni, lasciando al nuovo esecutivo la scelta se proseguire poi fino al 5 marzo.

E’ stato invece Speranza a firmare le nuove ordinanze che collocano Abruzzo, Liguria, Toscana e la provincia di Trento - tutte con un Rt superiore ad 1 anche nel limite inferiore e dunque compatibile con uno ‘scenario 2’ - in zona arancione.

Da domenica 14 saranno chiusi bar e ristoranti anche a pranzo (resta consentito solo l’asporto fino alle 18 e la consegna a domicilio), non si potrà uscire dal proprio comune di residenza e non potranno neanche riaprire gli impianti da sci, laddove era previsto.

Le tre regioni e Trento si vanno ad aggiungere in arancione all’Umbria e alla provincia di Bolzano, anche se in entrambi i territori i governatori hanno già preso misure da lockdown.

In Umbria sono rosse l’intera provincia di Perugia e 6 comuni in provincia di Terni mentre in Alto Agide il presidente Arno Kompatscher ha firmato una nuova ordinanza in vigore fino al 28 febbraio: chiusi i negozi, stop anche alla vendita d’asporto per i bar, obbligo dimascherine Ffp2 sui mezzi pubblici, attività motoria e sportiva consentite solo in prossimità della propria abitazione.

«La situazione è molto seria - dice Kompatscher - continuiamo a registrare un elevato numero di infezioni a livello provinciale». Non cambia colore invece la Campania, ma Vincenzo De Luca avverte: «abbiamo di nuovo le corsie degli ospedali quasi ingolfate, se i contagi continueranno ad aumentare la Campania passerà in arancione». Torna in giallo, invece, la Sicilia, che dopo quasi un mese di restrizioni, ha l’Rt più basso d’Italia - a 0,66 - e un rischio basso.

